全球各种新冠疫苗累计接种人群已超过一亿

哈通社/努尔苏丹/2月3日 -- 全球已有超过一亿人接种了针对COVID-19的疫苗。

根据《法新社》统计，全球77个国家和地区已经接种了1.13亿剂疫苗，当中大多数是富裕国家。

以色列遥遥领先，目前已为37%人口接种了至少一剂新冠疫苗，而有至少20%已经接种了第二剂疫苗。

除了以色列，北美、欧洲和波斯湾地区国家也处于领先，当中包括已为13.7%人口接种疫苗的英国。

中国目前则已经接种了2400万剂冠病疫苗，但作为许多疫苗产地的印度仅为一小部分人口接种了400万剂疫苗。

哈萨克斯坦于2月1日启动了疫苗接种，计划在全年为600万人接种疫苗。

不过，全球超过三分之一人口所属的国家至今仍未开始接种冠病疫苗，当中也包括一些富裕国家，例如日本、韩国和澳大利亚。

全球目前共有七种疫苗已被使用，北美、欧洲、以色列和波斯湾地区国家使用的主要是美国和德国联合研发的辉瑞-BioNTech疫苗以及来自美国的莫德纳疫苗。

英国、印度、缅甸、斯里兰卡和摩洛哥则已经开始使用由牛津大学和制药公司阿斯利康联合研发的疫苗，欧洲其他国家也将开始使用。

印度目前也在使用当地巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）所研发的疫苗，俄罗斯的Sputnik V疫苗则在俄罗斯、阿根廷、阿尔及利亚（Algeria）、白俄罗斯（Belarus）和塞尔维亚（Serbia）被使用。

中国国药集团（Sinopharm）研发的疫苗也在中国、阿联酋、巴林、塞尔维亚、塞舌尔（Seychelles）和约旦投入使用，印度尼西亚和土耳其则已开始使用北京科兴生物制品公司（SinoVac）研发的疫苗。

哈萨克斯坦从2月开始为国民接种卫星五号疫苗，该疫苗由俄罗斯加马列亚流行病与微生物学国家研究中心研发，哈国根据两国间协议在卡拉干达建立了该疫苗的本土化生产线。卡拉干达州制药厂计划在2月份生产11.2万剂疫苗，在3月份生产15万剂疫苗，4至6月每月生产60万剂疫苗。

此外，哈国还将在4月份启动国产疫苗KazCovid-in的接种，该疫苗由哈国教科部下属的阿拉木图国立生物安全研究中心研发。KazCovid-in疫苗将由位于江布尔州的疫苗生产厂负责生产，该工厂于去年6月动工并于年底建成，一年可生产疫苗6000万剂。

【编辑：木合塔尔·木拉提】