独联体国家成立国际洗钱与恐怖主义融资风险评估中心

哈通社/努尔苏丹/2月3日 —— 据金融监督署新闻处消息，独联体国家金融情报部门负责人理事会2日召开第16次会议。

哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦，以及独联体执委会、独联体安全部门合作机构、国际金融监测教学方法中心、欧亚反洗钱与反恐融资小组的代表出席了会议。

消息称，哈萨克斯坦金融监督署署长詹纳特·耶利曼诺夫就我国在打击洗钱和恐怖主义融资领域开展的相关工作进行了介绍。

根据会议结果，与会者通过了成立国际洗钱与恐怖主义融资风险评估中心的重要决定。

该中心将保障独联体各成员国反洗钱和恐怖主义融资体系应对新的挑战和威胁做好准备，并及时制定联合对策，以及交流信息。

此外，独联体各成员国金融情报部门负责人就联合查明和调查洗钱服务影子市场实体工作达成了共识。

此外，独联体国家金融情报部门负责人理事会将与各成员国海关部门开展合作，将对跨境现金流通进行监督。

根据会议结果，与会者还批准了独联体国家金融情报部门负责人理事会与反恐中心查明参与国际恐怖主义活动有关人物的联合计划，以及利用他们资助恐怖主义活动的高风险地区清单。

若疫情形势稳定，理事会下次会议将于2021年春季在杜尚别举行。

【编译：小穆】