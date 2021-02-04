卫生部副部长同亚开行代表讨论通过亚太疫苗获取机制获取疫苗问题

哈通社/努尔苏丹/2月4日-- 哈萨克斯坦卫生部第一副部长马拉特·硕然诺夫与亚洲开发银行发表讨论了建立预防疫苗伙伴关系问题。

据卫生部新闻消息，副部长硕然诺夫与亚洲开发银行驻哈萨克斯坦代表处首席代表纳瑞曼·曼纳普别阔夫和该银行在中亚和西亚的代表举行会谈。

硕然诺夫向亚开行代表们介绍了哈萨克斯坦正在开展的防疫和接种疫苗工作。同时，就医疗卫生领域的长期有效合作向亚开行表示了感谢。作为伙伴关系的一部分，在抗击冠状病毒方面，亚开行为低收入家庭提供了装有药品和基本防护用品的急救箱。

哈萨克斯坦从2月1日开始进行疫苗接种工作。首先，将为医务人员接种疫苗。然后，将为逐步为教师和执法人员等群体接种。

“通过疫苗接种等方式保护人们免受冠状病毒感染，并回到无需隔离的正常生活非常重要。 ” 他说。

同时，纳瑞曼·曼纳普别阔夫介绍了亚开行在哈萨克斯坦的工作内容和亚太疫苗获取机制(APVAX)。

亚太疫苗获取机制提供一揽子资源和机制来支持发展中国家购买和运输COVID-19疫苗。

【编译：阿依波塔】