欧亚经济联盟政府间理事会会议在阿拉木图召开

哈通社/努尔苏丹/2月5日- 欧亚经济联盟政府间理事会会议5日在阿拉木图召开。

哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦政府总理，以及欧亚经济委员会理事会主席等出席会议。

会议讨论了扩大贸易和经济合作，消除内部市场发展的障碍，以及在个别经济部门发展一体化潜力等问题。

同时，还将批准进一步加强欧亚经济委员会与独联体执行委员会之间联系的工作计划。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在讲话中指出，根据欧亚最高经济委员会的决定，哈萨克斯坦从2021年1月1日起担任欧亚经济联盟轮值主席国。

在这方面，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对欧亚经济联盟成员国公布了哈萨克斯坦共和国2021年主要优先事项。

马明表示， 首先，将努力发展产业合作，以充分发挥国家的竞争潜力。 正如托卡耶夫总统指出，需要重新考虑和更新产业合作的主要领域。

第二，需要消除各国间的贸易壁垒。在外部需求，以及共同市场的功能和可得性背景下，欧亚经济联盟变得越来越重要。 为了充分实现生产系统的竞争优势，必须避免障碍。有必要最大程度上减少没收，为货物的自由流动创造条件。

第三，必须努力提高跨界枢纽的投资潜力。由于欧亚经济联盟不仅是地区，更是世界上最重要的贸易和运输枢纽，能够利用其潜力。 在这方面，各国必须结合«一带一路»倡议，继续推进整合联盟国家的竞争力，过境路线的运行，以及商品的分销系统一体化想法。

第四，需要加强数字化工作。 根据数据，可分析其优势或落后的原因。将更新设计和实施数字计划的协作方案。 今天召开的数字论坛，给予了讨论这些问题的机会。

第五，必须加强与第三国和一体化协会间扩大贸易和经济关系相关工作。进行系统的工作才能与欧洲联盟和东南亚国家联盟进行对话。这种联系将促使欧亚经济联盟国产品和服务进入国外市场，并促进国际经济一体化。

总理指出，取代数十年来的行业现状和激烈的市场竞争并不容易。

“我们需要制定统一的经济、生产和贸易政策。 这样才能使我们的工作方向与共同利益相符合。 我们提议的执行反映了在新环境中改变经济，工业和贸易结构的迫切需要。我敦促各方共同努力，加强能力建设。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】