首任总统向全球可持续发展论坛致辞

哈通社/努尔苏丹/2月5日 —— 据外交部消息，应联合国前秘书长潘基文的邀请，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫5日向全球可持续发展论坛致辞。

消息称，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德向与会者宣读了纳扎尔巴耶夫的致辞。

哈萨克斯坦首任总统表示，新冠肺炎疫情在全球范围内的迅速传播，以及带来的前所未有的后果和对世界经济的破坏性影响，充分表明了我们各国之间的相互依存程度和我们星球的脆弱性。

纳扎尔巴耶夫指出，这种全球性挑战仅能通过国际社会的共同努力下战胜。«平均和公正分配新冠疫苗市需要采取这种联合方针的优先措施之一。»他说。

首任总统表示，落实2030年可持续发展目标是联合国所有成员国的全球通用指南针。纳扎尔巴耶夫称，各国应减少1%的国防支出，为落实可持续发展目标筹集资金。

此外，纳扎尔巴耶夫还就哈萨克斯坦的和平倡议和国家稳定发展领域采取的相关措施进行了介绍。

据悉，主题为«超越和平、繁荣、合作、安全»的第三届全球可持续发展论坛（GEEF）2月5日在首尔延世大学举行，该校全球社会贡献院名誉院长潘基文（左）和联合国难民机构特使、演员安吉丽娜·朱莉以视频连线方式交谈。

【编译：小穆】