克孜勒奥尔达州计划建立开发区大力发展轻工业

哈通社/努尔苏丹/2月9日 – 在哈萨克斯坦阿塔梅肯企业家联合会的主导下，哈国已在突厥斯坦、阿拉木图、阿克莫拉、江布尔等州，以及阿拉木图市成立了经济开发区。

为了促进哈国轻工业产业的发展，计划在克孜勒奥尔达州建立新的小型工业区。这是因为，根据企业家联合会对中小企业的调查显示，市场对轻工业产品的需求巨大。

克孜勒奥尔达州企业家联合会会长哈里木别克·贾克斯勒科夫表示，由阿塔梅肯主导在突厥斯坦州、阿拉木图州、阿克莫拉州、江布尔州和阿拉木图是成立的经济开发区正在有效的运营当中。

«调研结果显示，我国有三个领域的企业具备组建经济开发区的潜力。这些行业包括纺织业、食品加工业和家具行业。各地从事相关行业的企业，多年来已经形成了丰富的生产经验。首批小型开发区可以亿纺织业为主导组建，目前在克孜勒奥尔达州从事纺织业的中小型企业有56家。»他说。

一旦新开发区能够顺利组建，那么也将为当地带来大量的新工作岗位。

«我们的建议已经得到了地方政府层面的支持，并与政府人员一起对可用于建设开发区的一些设施进行了考察。目前，地方政府正在计算相关设施转化为工业区所需花费的资金数额。近期将会把相关建议提交给州预算委员会。»他说。

目前，当地工业发展规划整体实施的十分顺利，在第一和第二个五年计划期间，共实施了总价值高达1500亿坚戈的26个项目，为1700多名当地居民提供了工作岗位。

仅在去年，就有价值681亿坚戈的20个项目被加入到了符合计划路线图当中。今年还将再有19个项目加入其中。其中5个位于克孜勒奥尔达市，其余各县各有2个。

【编译：木合塔尔·木拉提】