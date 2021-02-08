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    12:45, 08 二月 2021 | GMT +6

    两名自国外飞抵哈萨克斯坦的乘客被诊断出感染冠状病毒

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    哈通社/努尔苏丹/2月8日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2月6日自国外飞抵哈萨克斯坦的两名没有携带PCR检测证明的哈国公民在接受隔离期间被诊断出感染冠状病毒。

    2021年2月7日，有18班国际航班自德国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、乌克兰、俄罗斯和塔吉克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

    共有2474名旅客抵达，其中1712名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，762名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有9班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1086名乘客，727人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，359人没有证明；

    -有7班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1248名乘客，920人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，328人没有证明；

    -有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有128名乘客，53人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，75人没有证明；

    -有1班国际航班飞抵乌斯卡曼机场，共有12名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

    在2021年2月6日自国外飞抵哈萨克斯坦的484名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，有两名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，一名乘客乘坐迪拜-阿拉木图航班，另一名乘客乘坐法兰克福-努尔苏丹航班。

    【编译：阿拉依】



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