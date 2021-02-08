草原上的“冰火山”——哈萨克斯坦最新网红打卡胜地

哈通社/努尔苏丹/2月8日 – 寒冷的冬季，哈萨克斯坦的Instagram达人们寻觅着能够拍摄最有趣或者最吸引眼球的冬季风光的地点，卡普恰盖的冰峰、大雪覆盖的布塔科夫卡峡谷等等等等，都是人们流连忘返的美景之地，而就在最近，又一个新的网红打卡胜地加入了其中——位于阿拉木图东南克艮县的“冰火山”。

广袤的哈萨克斯坦大地富饶而神奇，即便是一直生活在这片土地上的人民，也会时不时被大地母亲突如其来的创意所震惊和折服。更何况对于外来的游客们而言，这里更是充满了未知与惊喜。

2020年的夏季，位于哈萨克斯坦阿克莫拉州境内，距离首都努尔苏丹不远的克布土兹湖，一度因奇特的粉红色湖水而成为全球媒体竞相报道的奇观，并且立即从一个鲜有人知的场所，迅速成为了Instagram网红必来的旅游胜地。













而最近，阿拉木图东南部的克艮县的原野上，一座拔地而起、高达14米的«冰火山»奇观，再度把各国媒体的目光吸引到了冬季冰雪覆盖下的哈萨克草原。

这座«冰火山»的最大特色在于，其中新喷出的并不是炙热的岩浆，而是清冽的泉水。

出身当地的哈萨克斯坦歌手吉格尔·阿吾特巴耶夫在个人的Instagram上写道：«这其实是从地下自流含水层喷出的泉水冻结而成的。在夏天，这里是一片平坦的、不引人瞩目的草地。可一旦到了冬季，喷涌出的泉水会因寒冷的天气而不断冻结，最终形成这样一个高达14米的‘冰火山’。有时候，我会和友人一起在冰火山下迎接新年。这里，是我热爱的克艮县众多美景的一部分而已。欢迎大家来做客。»

根据阿拉木图居民萨玛勒·扎伊娜克的说法，今年是«冰火山»首次喷发出显眼的泉水，在往年，这里一般只是形成中空的圆锥形冰山。













她还告诉记者，«冰火山»已经成为了当地人喜爱的观光地，冰体周边很温暖，而且泉水清冽干净。

确实，有越来越多的阿拉木图人愿意驾车行驶四个小时，只为了一睹«冰火山»的风采，顺便拍下几张照片，放在Instagram上，完成一次网红打卡之旅，收割一波点赞。

而冰火山附近的美景，不但能很好的满足人们休闲和观光的目的，也为当地的旅游业带来了巨大的流量。

期待着新冠大流行的尽早结束，相信届时，这座«冰火山»也将能够为世界各地的游客带来喜悦。













【编译：木合塔尔·木拉提】