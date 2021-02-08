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    19:16, 08 二月 2021 | GMT +6

    新冠疫情：年初至今中国本土首次“零”新增

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    哈通社/北京/2月8日 —— 中国家卫生健康委员会8日通报称，2月7日当天，中国全国31省份本土新增确诊病例为“零”。

    中国国家卫健委数据，2月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（上海7例，广东7例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

    当日新增治愈出院病例72例，解除医学观察的密切接触者3372人，重症病例较前一日减少5例。

    境外输入现有确诊病例277例（其中重症病例6例），现有疑似病例3例。累计确诊病例4804例，累计治愈出院病例4527例，无死亡病例。

    截至2月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1118例（其中重症病例20例），累计治愈出院病例83952例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89706例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者971472人，尚在医学观察的密切接触者27636人。

    31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（境外输入15例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察59例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者639例（境外输入291例）。

    标签:
    中国 国际 黄金储备 新型冠状病毒
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