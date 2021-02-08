哈埃贸易和投资商业论坛在开罗举行

哈通社/开罗/2月8日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦-埃及贸易和投资商业论坛2月5-7日在开罗举行。

哈方外交部副部长阿勒玛斯·阿依达尔沃夫和国家机构，以及60多家企业代表出席论坛。而埃及企业界200多么代表，以及外交副部长塔里克·阿勒-瓦希米、南西奈省省长哈立德·富达和埃及商会联合会主席伊布拉西姆·阿勒-阿拉比出席了论坛。

值得一提的是，上届哈埃商业论坛于2019年3月6日在努尔苏丹举行。

哈萨克斯坦驻埃及大使海拉特·拉玛·沙里夫表示，双方愿意进一步加强双边经贸和投资合作关系。

“哈方认为，埃及是通往非洲的‘大门’。哈方愿意借助企业家委员会和政府间经贸合作委员会扩大双边贸易。欧亚经济联盟与埃及签署自贸协议将有助于提高哈萨克斯坦商品的出口潜力，并为进入埃及市场创造机会。”哈萨克斯坦大使说。

与会者就扩大双边贸易问题进行了深入讨论。埃及副外长指出，埃及外交部代表团近期将对哈萨克斯坦进行的工作访问和双边政治和领事问题磋商会将解决两国在双边贸易领域的一系列问题。

论坛框架下，哈萨克斯坦代表团举行了“国产商品”展览会，向非洲市场介绍了我国特色产品。此外，两国企业界代表举行了B2B形式的商业会谈。

根据论坛结果，双方签署了一系列重要经贸合作协议，其中包括制药、能源和矿产领域。

【编译：小穆】