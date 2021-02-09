罗马教宗向首任总统和托卡耶夫总统表达了热情问候

哈通社/梵蒂冈/2月9日 —— 据外交部消息，天主教教宗方济各9日在梵蒂冈皇宫新年接见驻圣座外交使节，哈萨克斯坦驻梵蒂冈（兼任）大使阿利别克·巴卡耶夫出席。

与哈萨克斯坦大使会谈中，方济各教宗向哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表达了热情问候。

巴卡耶夫就教宗的热情接待表示了感谢，并希望方济各教宗出席在努尔苏丹举行的世界和传统宗教领袖大会。

对梵蒂冈进行工作访问期间，哈萨克斯坦大使还同圣座国务院各国关系部门副秘书长（双边外交事务）米罗斯瓦夫·达尼老·瓦霍夫斯基举行会晤。

会谈中，巴卡耶夫就哈萨克斯坦当前进行的改革进程和马吉利斯（议会下院）选举结果进行了介绍。

双方就双边合作关系热点问题进行了讨论。其中包括，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长兼世界和传统宗教领袖大会秘书长玛吾林·阿什姆巴耶夫访问梵蒂冈，以及梵蒂冈银行参与阿斯塔纳国际金融中心发展前景和双边人文领域合作问题。

瓦霍夫斯基指出，梵蒂冈愿意继续加强双边合作关系。

据悉，哈萨克斯坦与梵蒂冈1991年10月17日正式建立外交关系。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫于1998年和2009年对梵蒂冈进行了正式访问。2001年，受纳扎尔巴耶夫的邀请，时任天主教教宗若望·保禄二世对哈萨克斯坦进行了首次访问。

【编译：小穆】