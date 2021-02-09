气象组织：拉尼娜现象已达顶峰，但影响仍在持续

哈通社/努尔苏丹/2月9日 —— 据联合国新闻处消息，根据世界气象组织的最新通报，2020-2021 年的拉尼娜事件已经过了高峰期，但其对气温、降水和风暴模式的影响仍在持续。

通报称，尽管拉尼娜事件有总体降温的影响，但预计 2021 年 2-4月，全球大部分地区的陆地温度仍将高于正常水平。

气象组织表示，拉尼娜现象已在去年 10-11 月达到了顶峰，是一次中等强度的事件。在今年 2-4 月期间，它有 65%的可能性会持续存在。

拉尼娜现象是指赤道太平洋中部和东部洋面温度的大尺度降温，并伴有热带大气环流（即风、气压和降雨量）的变化。它对天气和气候的影响通常与厄尔尼诺现象（即厄尔尼诺南方涛动的暖相）相反。

世界气象组织秘书长塔拉斯教授说：“厄尔尼诺现象和拉尼娜现象是地球气候系统的主要驱动因素。但所有自然发生的气候事件现在都是在人类引发的气候变化的背景下发生的，这种变化正在提高全球温度、加剧极端天气、影响季节性降雨模式，并使灾害防范与管理复杂化。”

暂时的全球降温效应

拉尼娜现象具有暂时的全球降温效应。但这未能阻止 2020 年成为有记录以来最暖的三个年份之一。拉尼娜和厄尔尼诺现象对全球平均气温的影响通常在事件发生后的第二年最为强烈，而此次拉尼娜事件能在多大程度上影响 2021 年的全球气温，这还有待观察。

全球季节性气候最新通报

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象是主要的气候驱动因素，但并非唯一。

根据气象组织的最新预报，除了少数几个小地区外，预计 2021年 2-4 月高于正常值的陆地温度将在各地占主导地位。

高于正常温度的最高概率发生在西亚、中亚和东亚以及北美的南半部。北部大部分高纬度地区（北美西北部除外）、南美洲南部、中部和东部以及非洲赤道和北部地区也可能出现高于正常的温度。南美洲北部地区气温低于正常水平的可能性较大。

降水展望

根据2021 年 2-4 月的降水展望，东南亚、澳 大利亚和南美洲北部大部分地区以及美拉尼西亚群岛出现异常潮湿条件的可能性增加。南部非洲的降雨量也可能高于正常水平。北半球约北纬 45 度以北的大部分地区出现高于正常降水量（可能 是降雪）的概率增加，那里持续的负北极涛动正在影响天气形势。

西亚和中亚大部分地区、东亚约北纬 30 度沿线以及大非洲之角部分地区、中非部分地区、北美洲亚热带纬度地区、波利尼西亚群岛和南美洲东南部部分地区的降水量可能低于正常水平。