贸易和一体化部多措并举促进出口

哈通社/努尔苏丹/2月10日 -- 贸易和一体化部今年计划采取一系列措施，大力推动哈萨克斯坦产品对外出口。

据贸易和一体化部新闻中心消息，该部计划在2021年组织10个经贸代表团和2个国际展览。预计将签署80项金额达10万美元的出口合同。

根据出口加速计划，将新增130家出口企业进入国外市场。此外，还将筛选50家出口企业入驻阿里巴巴国际电子商务平台。

在哈萨克斯坦出口工具中将提供241亿坚戈的出口贸易融资和50亿坚戈的出口前融资，并计划向出口商提供约2000亿坚戈的保险支持。

为了刺激国内出口商生产高附加值货物，政府通过了一项修正案，规定对部分高附加值产品费用补贴最高可达80%，并将按产品的本地化内容含量分摊。

此外，为增加非初级产品出口，该部会同工商部门启动了一个项目，以加快促进出口潜力最大的货物和服务的出口。

通过这些措施，到2025年前，有望发现16项商品和服务的额外潜力，金额达173亿美元。

该部的任务之一是建立一个机制，根据哈萨克斯坦新的«工业政策法»规定，为国内加工产品和服务的外国买家的贸易融资率提供补贴。

贸易部还计划制定一项关于«哈萨克斯坦出口信贷机构»的法律草案，这项法律草案将允许脱离ARRFR条例。计划通过整合国家对出口导向型企业的各项扶持措施，大幅拓展出口门户网站功能，打造单一的数字窗口，促进出口业务数字化。