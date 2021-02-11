哈萨克斯坦国产新冠疫苗或将出口外国

哈通社/努尔苏丹/2月11日 – 哈萨克斯坦国产新冠疫苗Qaz Covid-in或将出口外国。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔10日表示，已有多个国家通过许多渠道对由阿拉木图生物安全研究所研制的QazCovid-in新冠疫苗表现出了购买意愿。

阿列克谢·崔指出，位于江布尔州的国产疫苗生产工厂已经完成了基本建设，计划将于3月投入实际生产当中。全面投产后，该制药厂每年可完成6000万剂疫苗的生产。

目前，QazCovid-in尚未完成三期测试的最后程序，在所有测试结果正式出炉后，哈卫生部及其他相关部门将会着手开展国产疫苗的对外推广出口工作。

部长强调，其他国家在购买疫苗之前，都会首先询问疫苗的临床测试结果，尤其是会特别关注其有效性，这也是哈方计划在完全完成测试后再开展对外推广的原因。

«目前已经有许多国家表达了购买哈国国产疫苗的意愿，不过他们都在等待疫苗的最终测试结果。»阿列克谢·崔说。

部长同时还表示，国产疫苗将首先用于满足国内需求，只有在本国需求饱和之后，才会对外出口。

值得一提的是，哈萨克斯坦卫生部国家公共卫生中心的科学顾问阿利姆·阿克穆巴耶夫曾在接受采访时表示，相比国外研发的新冠疫苗而言，他更倾向于推荐Qaz Covid-in。

【编译：木合塔尔·木拉提】