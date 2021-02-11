一名自埃及入境旅客被检测出冠状病毒阳性

哈通社/努尔苏丹/2月11日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年2月10日，有12班国际航班自德国、韩国、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1304名旅客抵达，其中1032名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，272名人没有携带有效证明，所有旅客均为哈国公民。

其中：

有5班国际航班飞抵阿拉木图国际机场，共有639名乘客，603人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，36人没有证明；

有5班国际航班飞抵努尔苏丹国际机场，共有560名乘客，324人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，236人没有证明；

有1班国际航班飞抵阿特劳国际机场，共有80名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有25名乘客，均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年2月9日自国外飞抵哈萨克斯坦的224名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，一名乘坐沙姆沙伊赫至阿拉木图航班入境的乘客检测结果呈阳性。

【编译：木合塔尔·木拉提】