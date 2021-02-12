上合组织秘书处庆祝中国农历新年

哈通社/北京/2月12日 -- 上合组织秘书处日前在北京举行活动庆祝中国农历新年。

秘书处官员及其家属参加了此次活动。上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在活动中发表讲话。他向所有人致以新春祝贺，他提到，2021年是农历牛年，牛是坚强、勤劳和自信的象征。诺罗夫还提到人类在2020年所面临的挑战和威胁，他强调，即使在疫情严峻时期，上合组织也没有停止开展活动，相反，在加强各成员国之间的抗疫合作中发挥了重要的协调作用。上合组织秘书长在发言结尾指出，«2021年是牛年，我衷心希望，对所有中国人民和上合组织所有国家来说，这也是取得新成就、实现重要目标、实现稳定与繁荣的一年»。活动期间，向来宾展示了中国民间艺术和民俗元素。来宾可以近距离感受京剧，观看太极拳和太极扇课程。来宾也可以尝试中国书法、葫芦艺术雕刻、放中国风筝,体验传统剪纸。农历新年（春节）是中国最主要、时间最长的节日，在12月21日冬至后的第二个新月。按照公历，对应于1月21日和2月21日间。中国的庙会已有2000多年的历史，从中国农历新年的第一天开始，在农历正月十五的元宵节之后结束。