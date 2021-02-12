哈萨克斯坦-瑞士外交部举行领事事务磋商会议

哈通社/努尔苏丹/2月12日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，在加深领事领域双边合作的框架内，哈萨克斯坦-瑞士领事事务第一次磋商会议以视频会议方式举行，两国司法部代表和外交使团团长参加了会议。

哈萨克斯坦代表团由哈外交部领事事务司司长包尔詹•阿克塔耶夫率领，瑞士代表团由瑞士外交部领事司副司长洛朗·佩里亚德率领。

瑞士联邦外交部领事司司长兼副国务卿约翰内斯·马蒂亚耶希在致欢迎辞时指出，在COVID-19大流行的困难时期组织此类磋商是各方致力于逐步发展我们两国之间友好关系的鲜明模范。

会谈期间，双方在1963年《维也纳领事关系公约》框架内讨论了广泛的合作问题，包括扩大双边法律框架，以及在提供公共服务中使用现代数字技术等。

谈判的重点是在冠状病毒大流行期间变得越来越重要的在确保保障公民权利方面加强互动的问题，以及在法律文件及其加注登记领域考虑领事和法律问题。

与会者就双方在公共服务数字化、逐步淘汰过时的公民上诉文件程序以及使之符合监管框架等领域所采取的措施进行了信息交流。鉴于瑞士在数字化领域取得的成就，双方还审议了在此领域举办联合培训和研讨会的前景。

在会谈结束之际，双方表示愿意进一步加强在领事关系领域中的合作。

【编译：阿拉依】