两名自埃及飞抵哈萨克斯坦的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/2月12日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，搭乘2月10日沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班抵达的两名乘客在接受隔离期间被诊断出感染冠状病毒。

2021年2月11日，有17班国际航班自德国、瑞士、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2207名旅客抵达，其中1782名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，425名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有7班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1008名乘客，861人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，147人没有证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1143名乘客，867人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，276人没有证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有54名乘客，52人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，2人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有2名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年2月10日自国外飞抵哈萨克斯坦的272名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，两名乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班抵达的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



