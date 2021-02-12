反腐败行动署署长会见法国驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/2月12日--据哈萨克斯坦反腐败行动署新闻处消息，反腐败行动署署长阿利克·什佩克巴耶夫12日会见了法国驻哈萨克斯坦特命全权大使迪德·卡尼斯。

在会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦正在进行的旨在实现政治现代化和消除腐败的改革措施。

法国大使积极评价了反腐败行动署所做的工作，并强调哈萨克斯坦在国际评级中的地位得到了改善。

鉴于法国是哈萨克斯坦的TOP-5投资者之一，大使表示对«Protecting business and investments（保护商业和投资）»项目很感兴趣。双方同意加强在这方面的合作，并在不久的将来与法国企业代表在哈萨克斯坦组织一次会议。

两国之间的反腐败合作基础由2009年政府间协议奠定。在既定协议的框架内，反腐败行动署的员工每年至少有2次机会与法国同事交流经验并接受培训。

例如，在1月25日至1月29日期间，在国家管理学院（ENA）的支持下，为中亚地区和阿富汗的反腐败机构的员工组织了一次在线研讨会。

在会见结束之际，大使向去年完成培训的人员颁发了证书。双方计划通过组织实习等方式继续相互交流经验。

【编译：阿拉依】



