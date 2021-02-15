哈乌计划通过高速公路连接突厥斯坦和塔什干

哈通社/努尔苏丹/2月15日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部新闻处消息，工基发展部长贝布特·阿塔姆库洛夫12日会见了乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使萨伊迪克拉姆·尼亚孜霍扎耶夫，双方讨论了基础设施和工业项目的发展。

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦正在建立一个连接突厥斯坦-奇姆肯特-塔什干的高铁客运服务，这将增加两国的旅游潜力。此外，该计划还包括建设一条通往乌兹别克斯坦的马克塔拉尔-达尔巴扎高速公路路线，这将为目前的萨热阿尕什过境点分流。此外，计划通过一条新的高速公路将哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦连接起来，这条高速公路将从突厥斯坦延伸到塔什干。

双方还讨论了空中交通问题。尽管冠状病毒大流行仍然存在，哈乌两国之间的航班依然定期飞行。计划在未来增加定期航班数量，并开辟从乌兹别克斯坦城市乌尔根奇、撒马尔罕、努库斯到哈萨克斯坦突厥斯坦、阿克套和塔拉兹等城市的新航线。

除了基础设施解决方案之外，双方还讨论了工业项目。哈乌两国将建立合资企业，其中包括在哈萨克斯坦建立从事机械工程的公司，在乌兹别克斯坦建立药品生产公司，还计划在奇姆肯特建立一个生产药品和卫生用品的工厂。

双方也正在有效地发展轻工业。哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦合资企业«TPK Alliance»有限责任公司自2019年12月以来一直在运营，2020年，该公司加工了超过510吨的棉纤维，生产了超过420吨的纱线。

在会见结束之际，双方感谢对方在执行新项目方面提供的协助，并表示希望两国关系获得进一步发展。

【编译：阿拉依】



