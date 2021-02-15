将在哈乌边境建立中亚国际经济贸易中心

哈通社/突厥斯坦/2月15日 – 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦边境将成立«中亚»国际经济贸易中心。

根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与2018年下达的指示，哈萨克斯坦计划在与乌兹别克斯坦交界的突厥斯坦州马科塔阿尔勒县成立一个国际经济贸易中心。

据突厥斯坦州政府新闻中心消息，马科塔阿尔勒县与乌兹别克斯坦锡尔河州以及吉扎克州交界，两国在该地区有三个过境点，具有得天独厚的地缘优势和贸易便利条件，在此处设立贸易中心，将可以极大地促进两国之间的贸易发展。

今年1月26日，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在政府扩大会议上下达了关于加快推进哈乌边境«中亚»国际经济贸易中心建设项目的要求。

为此，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫对马科塔阿尔勒县进行了视察，重点考察边境三座过境点的主要情况。乌兹别克斯坦贸易部副部长也加入了此次考察之旅。

在对相关区域进行了细致的考察后，贸易部长苏力坦诺夫表示，将详细研究为建立中亚国际贸易中心而选择的地点，制定计划并作出决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】