阿联酋火星探测器发回第一张火星照片

哈通社/迪拜/2月15日 —— 据阿联酋《海湾新闻》报道，当地时间14日，阿联酋总统谢赫哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬和阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆均在社交网站上公布了阿联酋火星探测器“希望号”（Hope）发回的第一张火星照片。

总统阿勒纳哈扬发文称：“希望探测器传输的第一张火星图像是我们历史上的一个决定性时刻，标志着阿联酋加入了参与太空探索的先进国家行列”。

迪拜酋长穆罕默德发文称：“这是探测器在距离火星2.5万公里的位置拍摄的照片。这是阿联酋探测器在历史上拍摄的第一张火星照片”。

据悉，“希望”号于2020年7月20日从日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空。«希望»号主要任务是研究火星气候和大气的日常和季节变化。

“希望”号探测器历经半年时间，飞行近5亿公里，在阿联酋当地时间2月9日19时40分进入火星轨道，阿联酋由此成为第五个到达火星的国家。

阿联酋首名宇航员哈扎·曼苏里2019年进入国际空间站后，阿联酋开始大力发展航天业。目前阿联酋正在选拔新一批宇航员候选人，并提出向火星移民的计划。