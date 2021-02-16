奥孔乔-伊韦阿拉当选为世贸组织首位女性总干事和首位非洲裔总干事

哈通社/日内瓦/2月16日--据联合国新闻处消息，世界贸易组织总理事会15日一致同意任命来自尼日利亚的恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉(Ngozi Okonjo-Iweala)为该组织第七任总干事。

世贸组织表示，当奥孔乔-伊韦阿拉于3月1日就职后，她将成为世贸组织首位女性总干事，也是首位来自非洲大陆的总干事。她的任期将从今年3月1日持续至2025年8月31日。

世贸组织总理事会主席、来自新西兰的大卫·沃克(David Walker)与来自洪都拉斯的卡斯蒂略(Dacio Castillo)和来自冰岛的阿斯佩隆德(Harald Aspelund)共同领导了为期九个月的总干事遴选过程。

沃克表示，这对世贸组织来说是一个非常重要的时刻。他代表总理事会向奥孔乔-伊韦阿拉表示最热烈的祝贺，祝贺她被任命为世贸组织下一任总干事，并正式欢迎她参加本次总理事会会议。

奥孔乔-伊韦阿拉表示，很荣幸被世贸组织成员选为世贸组织总干事。上任后，她的一个主要优先事项是与成员国合作，迅速解决新冠大流行病带来的经济和健康后果。

她说：“如果我们要从新冠疫情造成的破坏中全面而迅速地恢复过来，一个强大的世贸组织是至关重要的。”

她期待着与成员国合作，制定和实施需要的政策回应，以使全球经济重新运转。她表示，“世贸组织面临许多挑战，但通过共同努力，我们可以共同使世贸组织变得更强大、更灵活、更适应当今的现实。”

在总理事会做出这一决定之前，美国最初拒绝加入提名奥孔乔-伊韦阿拉博士的共识，并支持韩国贸易部长俞明希 (Yoo Myung-hee)，这引发了数月的不确定性。但在俞明希于2月5日决定退出竞选后，新当选的美国总统拜登领导的政府放弃了美国的反对意见，转而宣布华盛顿对奥孔乔-伊韦拉的候选人资格表示“大力支持”。

奥孔乔-伊韦阿拉现年66岁,拥有在亚洲、非洲、欧洲和美洲等地超过30年的工作经历，目前担任全球疫苗免疫联盟董事会主席。

此前，奥孔乔-伊韦阿拉曾于2003年至2006年、2011年至2015年两次担任尼日利亚财政部长，于2006年任尼日利亚外交部长，均为该国首位担任上述职位的女性。她还曾作为经济学家在世界银行任职长达25年,并曾担任常务副行长。







