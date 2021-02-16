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    12:01, 16 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦国家经济部新任第一副部长获得任命

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    哈通社/努尔苏丹/2月16日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，根据哈萨克斯坦政府法令，提穆尔·梅克什吾勒·贾克斯勒科夫被任命为哈萨克斯坦国家经济第一副部长。

    提穆尔·贾克斯勒科夫于1968年出生在东哈州。本科就读于莫斯科国立大学，获得历史学学士学位；硕士就读于政治研究所，获得政治学和公共管理硕士学位；之后又就读于哈萨克斯坦金融经济研究所，获得经济学学位。

    2008-2009年，曾担任阿斯塔纳市副市长；

    2009-2010年，担任哈萨克斯坦工业和贸易部副部长；

    2010-2012年，担任“哈萨克斯坦投资基金”股份公司董事会主席；

    2012-2013年，担任哈萨克斯坦经济发展与贸易部副部长；

    2013-2014年，担任哈萨克斯坦经济和预算规划部副部长；

    2014–2017年，曾担任哈萨克斯坦国家经济部副部长；

    2017–2018年，担任欧亚经济委员会经济和金融政策部长；

    2018年9月至11月，担任哈萨克斯坦总统助理；

    自2019年12月至获得最新任命之前，曾担任欧亚经济委员会经济和金融政策部长。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    国家经济部 任免 黄金储备
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