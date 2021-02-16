一名自埃及飞抵哈萨克斯坦的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/2月16日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年2月15日，有19班国际航班自马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2094名旅客抵达，其中1711名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，383名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有10班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有899名乘客，776人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，123人没有证明；

-有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有916名乘客，742人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，174人没有证明；

-有2班国际航班飞抵阿克套机场，共有144名乘客，142人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，2人没有证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有135名乘客，51人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，84人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年2月14日自国外飞抵哈萨克斯坦的557名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，一名乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



