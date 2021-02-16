新西兰奥克兰再度“封城”

哈通社/努尔苏丹/2月16日-- 据新华社消息，新西兰总理杰辛达·阿德恩14日宣布，新西兰最大城市奥克兰因出现3例新冠确诊病例，当天午夜开始«封城»三天。

新西兰卫生部门正在调查3名确诊者是否感染变异新冠病毒。

新西兰政府说，奥克兰一个家庭的3名成员确诊感染新冠病毒，其中母亲就职于一家专门为国际航班提供洗涤和餐饮服务的企业，但未曾登上相关航线的客机。她和女儿13日确诊，父亲14日确诊。另一名家庭成员虽然出现一些新冠感染症状，但病毒检测结果为阴性。

新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德说，调查重点起初是那名女子的工作地，但不能排除其他感染途径。

按新西兰政府要求，14日午夜起的三天，奥克兰市民居家，学校停课，非必要商业活动停止，进出这座城市将受到严格限制。

阿德恩14日召开内阁会议，当晚在首都惠灵顿一场记者会上说：«我们要求奥克兰人做的主要是居家，以防止疫情蔓延。»

她说，«封城»是担心奥克兰这3名患者感染的是传播速度更快的变异新冠病毒，应对这种情况需要«高度谨慎»。

奥克兰人口大约150万，去年8月因新冠疫情«封城»两周。这座城市三周前出现数个确诊病例，与入境新西兰人员有流行病学关联。

新西兰新冠疫情应对部长克里斯·希普金斯说，科研人员正在做基因组测序，以核实这3人是否感染变异新冠病毒。