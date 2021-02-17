著名电视主持人努尔特列吾·伊曼哈利吾勒逝世

哈通社/努尔苏丹/2月17日 – 哈萨克斯坦电视届著名功勋人士努尔特列吾·伊曼哈利吾勒逝世，享年69岁。

Qazaqstan国家电视台17日发布消息称，在哈萨克斯坦电视届工作了45年，曾主持过包括《同龄人们》、《青年之声》、《阿莱》、《在我身边，同志》、《明镜》、《青年志愿》、《面对面》、《手印》、《支柱》、《邻里之间》、《用法律说话》、《Nur-Tiley》等一系列知名电视节目的著名主持人、记者、主编，电视届功勋人士努尔特列吾·伊曼哈利吾勒于17日逝世。

努尔特列吾·伊曼哈利吾勒1952年5月1日出生于阿拉木图州阿克苏县。

除在电视领域的主持人和记者等以外，他还曾担任政府会议部门主任、总统办公厅首席专家等职务。

2006年~2007年，他当选为哈萨克斯坦电视广播公司董事会主席，之后多年一直是哈萨克斯坦电视广播公司董事会顾问。

从事电视主持人的几十年间，努尔特列吾·伊曼哈利吾勒为哈萨克斯坦新闻领域培养了许多有能力的人才。

国家电视台今天将播出关于努尔特列吾的专题纪念纪录片。

【编译：木合塔尔·木拉提】