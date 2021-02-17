阿拉木图市长作出公开述职报告

哈通社/阿拉木图/2月17日-- 阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫17日作出了公开述职报告。

以线上形式举行的阿拉木图对话2.0报告会上，首先播放了2020年在该市完成的工作综述短片。

市长萨金塔耶夫表示，去年的全球大流行对每个人的生活、社会和经济领域都产生了巨大影响。 但是，阿拉木图市的团结协作精神为共同抗击疫情汇聚了强大力量。

他表示，防控疫情方面，阿拉木图市政府优化了预算，缩减了潜在成本。为抗击疫情拨款19.1084万亿坚戈，并在短时间内完成了2座模块化医院的建设。

为加强传染病医院的基础和技术设施提供了418亿坚戈诊，并拨款100亿坚戈建立了药物储备。

其中，50亿用于药店药物储备，50亿用于医院药物储备。

加强了救护车和初级医疗服务工作，103初级医疗服务平台每日接听4000多个咨询和求助电话。

三年城市计划框架下，新增了16个门诊，以保障社会医疗服务。

为救护车配备了新的心脏复苏设备，并购买了135辆装有现代设备的救护车。

同时，建立了医疗人员储备，并将医疗工作人员的薪资待遇提升了30%。

超过5万名医务人员获得了167亿坚戈的额外补贴。

建立了远程医疗中心，以向公民提供远程咨询。

由于采取了有效的抗疫措施，及时降低了疫情的传播率，并减少疫情导致的死亡人数。

阿拉木图市自2021年2月起启动了大规模新冠疫苗接种工作。

市长总结道:“ 阿拉木图市正在逐步战胜疫情，目前城市的疫情风险等级进入了绿区，这表明了我们创建的抗疫系统和做出的决策的有效性。 ”

【编译：阿依波塔】



