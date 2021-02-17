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    11:48, 17 二月 2021 | GMT +6

    阿拉木图市长作出公开述职报告

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    哈通社/阿拉木图/2月17日-- 阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫17日作出了公开述职报告。

    以线上形式举行的阿拉木图对话2.0报告会上，首先播放了2020年在该市完成的工作综述短片。

    市长萨金塔耶夫表示，去年的全球大流行对每个人的生活、社会和经济领域都产生了巨大影响。 但是，阿拉木图市的团结协作精神为共同抗击疫情汇聚了强大力量。

    他表示，防控疫情方面，阿拉木图市政府优化了预算，缩减了潜在成本。为抗击疫情拨款19.1084万亿坚戈，并在短时间内完成了2座模块化医院的建设。

    为加强传染病医院的基础和技术设施提供了418亿坚戈诊，并拨款100亿坚戈建立了药物储备。

    其中，50亿用于药店药物储备，50亿用于医院药物储备。

    加强了救护车和初级医疗服务工作，103初级医疗服务平台每日接听4000多个咨询和求助电话。

    三年城市计划框架下，新增了16个门诊，以保障社会医疗服务。

    为救护车配备了新的心脏复苏设备，并购买了135辆装有现代设备的救护车。

    同时，建立了医疗人员储备，并将医疗工作人员的薪资待遇提升了30%。

    超过5万名医务人员获得了167亿坚戈的额外补贴。

    建立了远程医疗中心，以向公民提供远程咨询。

    由于采取了有效的抗疫措施，及时降低了疫情的传播率，并减少疫情导致的死亡人数。

    阿拉木图市自2021年2月起启动了大规模新冠疫苗接种工作。

    市长总结道:“ 阿拉木图市正在逐步战胜疫情，目前城市的疫情风险等级进入了绿区，这表明了我们创建的抗疫系统和做出的决策的有效性。 ”

    【编译：阿依波塔】



    标签:
    阿拉木图 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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