新冠大流行并未影响阿拉木图市经济增长

哈通社/努尔苏丹/2月17日 – 2020年阿拉木图市工业领域增长4.6%，建筑业增幅10.6%，通讯行业增长达到了8.2%。

阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫17日在面向公众进行的述职报告中表示，新冠全球大流行背景下，阿拉木图市整体城市经济仍表现住了积极的增长趋势。

巴赫特詹·萨金塔耶夫说：«例如，去年全市工业领域增长了4.6%，建筑业增长了10.6%，新增住房面积增加了14.2%，通讯领域增长了8.2%。»

市长表示，阿拉木图市的经济顶住了不利因素带来的负面影响，在所有的经济指标上都实现了增长。

巴赫特詹·萨金塔耶夫指出，物流、仓储和贸易方面的损失，通过其他领域的增长得到了弥补。

与此同时，数字化和智能产业、创意经济以及旅游业等新兴领域得到了广泛的支持和振兴。

去年，阿拉木图共有240万平方米的居民住宅交付使用。固定资产投资增长17.2%，达9712亿坚戈。

市长表示，去年阿拉木图市新增工作岗位达7.63万个，其中国家规划项目提供的岗位4.63万个。

阿拉木图市计划今年再增加5万个新的工作岗位。

此外，巴赫特詹·萨金塔耶夫强调指出，阿拉木图市今年将大幅增加针对社会保障领域的关注，为至少2.8万残疾人提供就业支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】