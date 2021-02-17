哈萨克斯坦计划向巴什科尔托斯坦共和国出口产品

哈通社/努尔苏丹/2月17日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，在扩大哈萨克斯坦与俄罗斯联邦各地区之间贸易和经济关系的框架内，哈萨克斯坦驻俄罗斯联邦商业代表团在巴什科尔托斯坦共和国政府的支持下组织了首次在线业务会议，以介绍哈萨克斯坦的出口导向型公司。

哈萨克斯坦方面有哈萨克斯坦贸易和一体化部、哈萨克斯坦驻俄罗斯喀山总领事馆、“QazTrade”贸易政策发展中心、萨姆鲁克-卡泽纳股份公司、“KazakhExport”出口保险股份公司，以及哈萨克斯坦零售连锁店“Magnum”、“南方”和“Basket”的代表出席了本次会议。

巴什科尔托斯坦共和国政府方面由巴什科尔托斯坦共和国贸易和服务部副部长、对外经济关系和国会活动国家委员会主席、工商会代表、社会餐饮企业协会，以及巴什科尔托斯坦共和国区域贸易网络的代表参加了此次活动。

在举行在线业务会议期间，介绍了24家来自非资源行业的哈萨克斯坦公司。此外，商业代表团计划还包括与巴什科尔托斯坦的潜在对手公司进行B2B谈判，以签署外贸合同和协议。

在介绍哈萨克斯坦公司期间，巴什科尔托斯坦代表对相互供应食品表示很感兴趣，并指出对哈萨克斯坦产品的需求不断增长，尤其是带有清真证书的产品。

【编译：阿拉依】