东京奥组委方面拟请奥运相桥本担任主席

哈通社/东京/2月17日 —— 据共同社报道，围绕东京奥运会和残奥会组织委员会下任主席的遴选，17日采访相关人士获悉，奥组委设置的“候选人探讨委员会”（委员长为名誉主席御手洗富士夫）将邀请奥运相桥本圣子（56岁）就任。

据分析，夏季和冬季共7次参加奥运以及政治经验、男女共同参与和多样性相关意识等受到肯定。

奥组委17日在东京都内举行探讨委员会第2次会议。18日将举行第3次会议。今后打算征得桥本的同意，最快本周内召开理事会会议等，正式选出主席。桥本对就任一事曾向身边人士表露为难之意，其应对受到瞩目。

桥本是日本女子速滑项目首位奥运奖牌得主，在1992年阿尔贝维尔冬奥会荣获1500米铜牌。她还作为自行车运动员3次参加夏季奥运。

桥本1995年首次当选参议员，目前为第5个任期。她曾任自民党参院议员会长等，2019年9月就任奥运相。

奥组委章程规定从理事中挑选1人担任主席。并非奥组委理事的桥本如要就任，需经过评议员会选任理事的程序。

因蔑视女性发言而宣布辞去奥组委主席一职的森喜朗此前询问日本足球协会前会长川渊三郎是否愿意接任。鉴于被批遴选过程未确保透明度，川渊拒绝就任。政府内部也有呼声欲推举兼任男女共同参画担当相的桥本。