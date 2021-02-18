哈驻法总领事与法国大东区议会第一副主席讨论两国合作事宜

哈通社/斯特拉斯堡/2月18日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，法国大东区议会第一副主席让·卢克·博乐表示有兴趣与哈萨克斯坦发展全面的多方面合作。

法国大东区包括阿尔萨斯、洛林、香槟、孚日等历史悠久的地区，具有强大的经济潜力。汽车工业、高科技机械工程、冶金、生产性农业和发达的“绿色经济”使得该区每年创造高达1500亿欧元GDP，使大东区在法国处于领先地位。该地区拥有550万人口，其区域面积与瑞士国土面积相当，因此在全球市场上保持着竞争优势。

哈萨克斯坦驻法国总领事阿努尔别克·阿赫梅托夫向大东区议会第一副主席详细地介绍了哈萨克斯坦的局势，国家元首所采取的政治方针以及哈国的经济潜力。

双方讨论了联合工作计划，确定了最有希望的合作领域，包括运输工程、可再生能源、农业和食品加工、“绿色”经济和数字化。

谈判的目的是寻找可能的联合项目，以便将来在哈萨克斯坦和大东区创造新的就业机会，并增强其竞争优势。

大东区议会第一副主席还表示愿意与哈萨克斯坦在地区一级与地方政府和公司进行实质性和有针对性的合作。与此同时，他指出对恢复咸海很感兴趣，并介绍了大东区在环境保护领域的经验。

在会见期间，哈驻法国总领事还向大东区议会第一副主席展示了译成法文的阿拜作品集。

【编译：阿拉依】



