欧亚经济联盟与伊朗将就自由贸易协定进行谈判

哈通社/努尔苏丹/2月18日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，欧亚经济联盟成员国与伊朗伊斯兰共和国之间的贸易和经济关系受《欧亚经济联盟与伊朗临时自由贸易区协定》管理，该协定于2018年5月17日签署，并于2019年10月27日正式生效。

因此，根据《临时协定》，伊朗方面降低了360种商品（97种农产品和263种工业品）的进口关税，而欧亚经济联盟成员国也减少了502种商品（126种农产品和376种工业品）的进口关税。

伊朗减少了对以下商品的关税：牛肉和羊肉（关税从26％降至5-10％）、豆类（从55％降至5-10％）、植物油（从20％降至10％）、意大利面和糖果（从55％降至14-20％）、轧钢（从20％降至15％）、铁轨（从5％降至4％），电池（从32-55％降至10％）、配件和管道（从32％降至4％）等。总体而言，在农产品方面，伊朗对包括哈萨克斯坦在内的欧亚经济联盟国家的进口关税从32.2％降至13.2％，而对于工业品，进口关税的平均税率从22.4％降至15.4％。

欧亚经济联盟降低了对开心果、大枣、无花果、葡萄干、虾、糖果、餐具、洗涤剂、地毯和塑料制品等商品的进口关税。

值得指出的是，在该协定的框架内，各缔约方确保有义务在《临时协定》生效之日起一年之内启动关于完整格式的自由贸易协定的谈判进程。与此同时，双方必须在《临时协定》生效之日起三年内完成此类谈判，或决定延长《临时协定》。

欧亚经济联盟成员国国家元首在2020年12月11日举行的欧亚经济委员会最高理事会会议上作出了启动谈判的相应决定。

计划于2021年下半年举行关于达成全面自由贸易协定的谈判，第一次磋商于今年2月17日举行。

关于伊朗加入欧亚经济联盟，目前，接受欧亚经济联盟成员资格及其中止的问题由特定程序规定，因此，要申请加入欧亚经济联盟，申请国必须采取特定程序步骤，包括向最高欧亚经济委员会主席提出申请，然后将其提交给成员国进行审议。

截至2021年2月17日，尚未收到伊朗伊斯兰共和国的相应申请。因此，谈论伊朗加入欧亚经济联盟还为时尚早。

【编译：阿拉依】



