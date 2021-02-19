北约尚未明确决定何时从阿富汗撤军

哈通社/布鲁塞尔/2月19日 – 北约成员国国防部长会议于2月17~28日以在线视频会议形式举行。

据了解，本次会议重点讨论和总结了北约在阿富汗和伊拉克的任务情况，并就《北约2030》计划进行了交流。此外，各国部长们还同北约的合作伙伴芬兰、瑞典和欧盟成员国举行了会晤，就共同防务问题进行了讨论。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在会后的新闻发布会上表示，北约目前尚未明确是否保持在阿富汗驻军的问题。«随着2021年5月1日这一最后期限的临近，北约盟国将继续举行密切讨论，并在未来几周内协调其行动。»他说。

他强调，北约在训练和支持组建有力的阿富汗安全部队的同时，不会偏离«实际支持»任务目标的基本方向。北约始终支持和平进程的延续，并已经大大减少了驻军人数。

秘书长指出，和平进程是最终停止各种暴力行为的重要手段，将为实现和平生活创造可能性。

«这对阿富汗人民、地区安全以及我们自身的安全，都具有重要意义。»他说。

但他同时表示，由于谈判过程一波三折，和平进程进展非常缓慢。

斯托尔滕贝格要求塔利班必须拿出诚意参与和谈，以恢复阿富汗的和平。

«北约的目的，是确保阿富汗不再成为发动恐怖袭击的温床。» 斯托尔滕贝格说。

据悉，在此次会议期间，北约决定将在伊拉克的驻军从500人增加值4000人。

【编译：木合塔尔·木拉提】