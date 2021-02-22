哈萨克斯坦电影《黄猫》在卢森堡电影院放映

哈通社/卢森堡/2月22日--由哈萨克斯坦导演阿迪尔汗·叶扎诺夫执导的电影《黄猫》于2月19日至21日在卢森堡“Kinepolis Kirchberg”电影院放映。

影片讲述了哈萨克斯坦青年“邦妮和克莱德”的故事，一个名叫叶尔梅克的年轻人刚出狱回来，就发现某个犯罪集团在他的家乡建立了自己的规矩。他的女友伊娃在这些人的压力下走入歧途，叶尔梅克也被迫犯罪。然而，他和女友想要找到自由，实现他们建立一个电影院的梦想。

哈萨克斯坦-卢森堡友谊组织的活动家努尔古力·图尔森说：“电影院的代表向我们表示祝贺，电影引起了当地观众的兴趣，所有的票都卖光了。感谢所有前来观看的观众，以为对电影留下好评的人。”

由哈萨克斯坦导演阿迪尔汗·叶扎诺夫执导的电影《黄猫》参加了第77届威尼斯国际电影节的“地平线”竞赛单元，首映式于2020年9月10日举行。

2020年9月24日，《黄猫》在第68届圣塞巴斯蒂安国际电影节上放映，圣塞瓦斯蒂安国际电影节，是获得国际电影制片人协会承认的国际A类电影节，创办于1953年，欧洲最负盛名和历史最悠久的大型电影节之一，是世界第四大A类国际电影节。

【编译：阿拉依】



