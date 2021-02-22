哈萨克斯坦出席首届突厥世界气象学论坛

哈通社/努尔苏丹/2月22日--哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长出席突厥世界气象学首届在线论坛。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯、土耳其副总统福阿德·奧克塔伊，以及土耳其、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、北塞浦路斯、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦各部委和国家水文气象部门负责人参加了本次论坛。

哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长赛热克哈里·布雷克舍夫祝贺土耳其国家气象局成立84周年，并就气象基础设施在提高突厥世界抗灾能力方面的重要性作了报告。

副部长强调必须要向经济各个部门和普通民众及时预警极端天气事件，并指出天气是我们生活中不可分割的一部分。因此，此类会议是一个有效的合作平台，使我们能够共同改进水文气象监测和预报领域的工作。

“为了改善我们的工作，我们必须不断改进我们的工作方法，提高我们的产品质量。不能仅使用自己国家的数据来规划天气事件，因此，与其他气象服务机构的合作、数据交换、经验交流和专家的专业发展是一个重要且不可分割的组成部分。”副部长说道。

会议结束之际，与会者同意讨论建立一个工作组以编制气象和水文学战略计划和科学计划，以及«突厥世界气象论坛»网页，以便交流最佳做法、国际奖学金和项目机会。

【编译：阿拉依】