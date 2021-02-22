焦油泄露污染海岸 以色列关闭地中海海滩

哈通社/特拉维夫/2月22日 —— 据新华社消息，由于以色列西部地中海海岸线遭到严重沥青污染，以色列政府21日要求公众即日起避免前往海滩，并动员数千人参与沥青清理。

据悉，本月早些时候，一艘油轮在东地中海泄漏至少1000吨沥青，这些沥青现已被冲到以色列海岸线，从北部靠近黎巴嫩的哈尼克拉角到南部靠近加沙地带的阿什克隆，受污染影响的海岸线长度超过160公里。

以色列环境保护部、卫生部和内政部21日发表联合声明，敦促公众避免前往以色列全长195公里的地中海海岸线，警告“接触沥青对公众健康有害”。

以色列自然和公园管理局称，此次沥青污染是以色列建国以来“最严重的生态灾难”之一。管理局工作人员吉尔·哈维夫说，这场灾难“难以用言语形容”。

包括志愿者、士兵在内的数千人已经参与到清污行动中。自然和公园管理局工作人员诺阿姆·马特斯里说，必须趁沥青尚冷时加紧清理，以免其渗入海滩。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡21日前往南部城市阿什杜德视察地中海海岸线污染情况时说，政府计划于22日划拨资金以资助此次清污行动。

陪同内塔尼亚胡视察的环境保护部长吉拉·加姆利尔表示，估计清污需要数百万美元。环境保护部已就此事展开调查，将认定责任，但目前拒绝披露调查细节。