研究：儿童先天性免疫更强 较少出现冠病重症

哈通社/努尔苏丹/2月22日 —— 澳大利亚一项研究显示，儿童对冠病病毒的先天性免疫更强，而免疫系统能迅速对病毒展开攻击，因此这一年龄层的冠病重症患者较少。

新华社报道，这项研究近期由默多克儿童研究所等机构研究人员在新一期英国《自然·通讯》杂志上发表。

默多克儿童研究所尼兰德是这项调查的研究员之一。他的在该机构近日发布的公报中说，此前已发现儿童感染冠病病毒的风险较小，并且近三分之一儿童感染者并无症状，了解不同年龄段人群感染冠病病毒后的症状差异有助于相关预防和治疗工作。

为此，研究人员对墨尔本地区感染冠病病毒或暴露于病毒环境中的48名儿童和70名成年人的血液样本进行了分析，并监测了感染者在急性感染期及之后两个月内的免疫应答情况。

研究发现，与被感染成年人相比，儿童感染冠病后有更强的先天免疫应答，他们血液中的中性粒细胞被激活，同时血液中单核细胞、树突状细胞、自然杀伤细胞等免疫细胞减少。

尼兰德解释，这表明免疫细胞正在向感染部位迁移，在病毒扩散之前迅速将其清除，而在成年人体内没有观察到类似的免疫反应。

研究还发现，暴露于冠病病毒环境中但检测结果为阴性的儿童和成年人的免疫应答相似。这些儿童和成年人体内中性粒细胞数量都有所增加，这有助于保护他们免受感染。

免疫应答是免疫系统识别和清除病毒等抗原的过程，可分为非特异性的先天免疫应答和适应性免疫应答。其中，先天免疫应答是机体抵御病原体入侵的第一道防线。