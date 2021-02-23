国家妇女委员会与外交部讨论性别平等政策

哈通社/努尔苏丹/2月23日 – 在联合国即将于今年3月在纽约举办妇女地位委员会第65次会议前夕，哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席拉扎特·拉玛詹诺娃23日会见了外交部副部长玛尔古兰·巴依穆罕。

在外交部大楼举行的会晤当中，双方就联合国妇女问题大会相关日程中的主要议题进行了讨论，并确定了赴会的哈萨克斯坦代表团需要关注的主要方向。双方还重点谈及了加强女性在各级别决策中的参与问题。

有关非商业性质的«哈萨克斯坦国际发展合作署»（KazAID）框架下为发展提供技术帮助事宜也得到了讨论。双方同意在国际伙伴和捐助者的参与下协助扩大其项目范围。

妇女合作和性别倡议当中的国际项目将得到特别关注。外交部邀请国家委员会出席将于2021年第二季度在哈举办的欧盟-中亚公民论坛。





会晤期间，双方还讨论了在美国政府提出的«女性全球发展与繁荣倡议(W-GDP)»框架下开展与美国合作的问题。此前，拉玛詹诺娃代表哈萨克斯坦参加了由美国政府发起的关于妇女经济权利行动的虚拟签名活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】