外交部长在日内瓦在军谈判会议上发表讲话

哈通社/努尔苏丹/2月23日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德22日在日内瓦举行的在军谈判会议高级别阶段发表讲话。

哈萨克斯坦外长在讲话中指出，核裁军问题将仍然是国际社会的优先方向。此外，《禁止核武器条约》的生效证实该问题的重要性。

特列吾别尔德表示，根据首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的核裁军倡议下，哈萨克斯坦批准通过了《禁止核武器条约》法案。此外，首任总统的建立核安全与无核化世界领导人联盟提议也非常重要。

外长称，哈方计划8月29日到来的《禁止核试验国际日》和塞梅核试验场关闭30周年框架下举行《纳扎尔巴耶夫无核世界与全球安全奖》颁发仪式。

特列吾别尔德强调，哈方认为，俄罗斯联邦与美国达成延长《新削减战略武器条约》协议，清楚地表明了这两国对核裁军的承诺。

哈萨克斯坦外交部长指出，核裁军、停止为军事目的生产核材料、防止太空军备竞赛和向无核国家提供消极安全保证问题将仍然是哈方的优先事项，并呼吁与会各方在这些问题上开展实际行动。

此外，哈外长指出了《生物及有毒武器公约》的重要性。此外，特列吾别尔德通报称，为落实托卡耶夫总统提出的组建一个直接对联合国安理会负责的国际生物安全署建议和与所有有关国家进行详细讨论，哈方将制定特别工作文件。

【编译：小穆】