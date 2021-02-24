长城哈弗、现代捷尼赛思将在哈萨克斯坦上市

哈通社/努尔苏丹/2月24日 -- 阿斯塔纳集团控股公司的创始人兼总裁努尔兰·司马古洛夫（根据《福布斯》哈萨克斯坦版的统计，在哈萨克斯坦2020年最富有的企业家排行榜上排名第12位）宣布，今年在哈萨克斯坦市场推出两个新的汽车品牌——哈弗（Haval）和捷尼赛思（Genesis）。

努尔兰·司马古洛夫在阿拉木图举行的媒体发布会上介绍， 捷尼赛思是现代汽车旗下的高级子品牌，再过几周，这个品牌的新办公室和工作室将在丽思卡尔顿酒店运营。今年将在阿拉木图阿尔法拉比大道上完成新的捷尼赛思汽车中心的建设。

韩国现代汽车2015年成立捷尼赛思品牌。同年，该品牌的首款车型G90亮相，成为现代品牌雅科仕（Equus）的接班人。目前，捷尼赛思的高端产品线包括G70、G80、G90轿车和GV80跨界车。其中哪一款将正式亮相哈萨克斯坦市场，目前还不得而知。

此外，阿斯塔纳集团的负责人谈到了哈萨克斯坦市场即将上市的第二个新汽车品牌——哈弗。哈弗是以SUV为代表的中国汽车品牌。目前，该品牌也在俄罗斯的图拉地区销售。我们与哈弗汽车品牌方进行了协商，在接下来的一两个月内，将开始在哈萨克斯坦市场销售哈弗汽车。计划于2022年在努尔苏丹设捷尼赛思和哈弗经销商，希望这些车能受到消费者欢迎。

哈弗汽车品牌成立于2013年，是中国长城汽车的一个子品牌，专门生产跨界车型和SUV。如今，哈弗已有10多种车型。

阿斯塔纳汽车公司总经理贝克努尔·尼叶斯巴耶夫介绍，在第一阶段，哈弗在哈萨克斯坦的大部分展厅将与斯巴鲁品牌进行联合展出。品牌汽车经销店的建设或改组将于2021年开始，地点包括阿拉木图、阿特劳、卡拉干达，以及乌斯卡曼市。

2021年，计划在努尔苏丹的Mycar汽车经销店基础上，开设一个哈弗展厅。在奇姆肯特建设一个汽车展示中心，展示品牌不仅包括哈弗，还包括现代、宝马、捷豹和路虎。 预计哈弗汽车将于2021年4月交货。