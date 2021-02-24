中国“天问一号”探测器成功进入火星停泊轨道

哈通社/北京/2月24日--据新华社报道，该社记者从国家航天局获悉，2月24日北京时间6时29分，中国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施第三次近火制动，进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月，环绕器7台载荷将全部开机，开始科学探测。

同时，载荷中的中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等将对预选着陆区地形地貌、沙尘天气等进行详查，为择机着陆火星做好准备。

根据早前报道，“天问一号”探测器是在2020年7月23日从中国文昌航天发射场（海南省）用长征五号运载火箭发射升空的。

“天问一号”探测器自2020年7月23日成功发射以来，已在轨飞行215天，距离地球2.12亿千米。2021年2月10日探测器进入环火轨道后，按飞控计划，于2月15日实施了远火点轨道平面机动，2月20日实施了第二次近火制动，目前设备状态正常，各项飞控工作正常开展。

中国国家航天局早前表示，此次火星探测任务的工程目标是实现火星环绕探测和巡视探测，获取火星探测科学数据。



