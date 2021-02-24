哈萨克斯坦航空管理局将协助医疗航空的发展

哈通社/努尔苏丹/2月24日--据哈萨克斯坦工业和基础设施部新闻处消息，哈萨克斯坦航空管理局代表熟悉了国家急诊医学协调中心的活动，该中心是哈萨克斯坦医疗航空领域唯一的国家运营商。该中心的工作旨在通过航空运输提高哈萨克斯坦人民使用紧急医疗的质量和可及性。

空中救护车的任务是为患者提供紧急医疗护理，将合格的专家运送到目的地或将患者运送到医疗机构。

目前，有9家国内小型航空公司提供医疗航空服务，并提供36架飞机。在医疗航空中使用具有不同飞行特性的飞机确保覆盖偏远地区，同时考虑到飞机场基础设施的状况、地理和气候条件，并确保在地区之间飞行时有效地利用分配的财务资源。

国家急诊医学协调中心按合同聘用经过专门培训的飞机，2020年，该中心进行了2185次飞行，为2602名患者提供了医疗服务，飞行时间共计8405小时。

哈萨克斯坦航空管理局将继续评估使用更多现代飞机支持医疗航空的区域和区域间飞行的可能性，限制使用具有一定使用寿命的飞机，以及扩大航空服务的前景。

会议结束之际，双方同意建立合作关系，并加强联合工作，以改善航空公司在飞行安全方面的控制，提高航空服务质量。在不久的将来，哈萨克斯坦航空管理局将与国家急诊医学协调中心签署合作备忘录。

【编译：阿拉依】



