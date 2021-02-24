世行男女经济权利差距排名公布 哈国三项指数获满分

哈通社/努尔苏丹/2月24日 -- 世界银行23日发布围绕经济权利调查男女差距的年度报告《 2021年妇女、商业与法律》。

报告对全球190个经济体内部的妇女，在社会就业过程中面对的总计八项指标——流动性、工作场所、薪资水平、婚姻、父母身份、创业精神、财产和退休金——进行了评估。

哈萨克斯坦的综合评分为69.4分，在190个经济体中并列第40位。

八项指标当中，哈萨克斯坦在流动性、婚姻和财产三项指标中均获得了满分，在父母身份和创业精神方面的得分分别为80和75分。

评分较低的三项指标是工作场所（50分）、薪资水平（25分）和退休金（25分）。

比利时、加拿大等10个国家全部满分，包括哈萨克斯坦在内27个国家为改善男女差距而修改了法律。

《 2021年妇女，商业与法律》是一系列年度研究中的第七项，研究了影响190个经济体中妇女经济机会的法律和法规。

在全球性流行病威胁着性别平等进程的过程中，该报告指出了阻碍妇女经济参与的障碍，并鼓励对歧视性法律的改革。

今年的研究还包括有关政府应对COVID-19危机的重要发现，以及与儿童保育和妇女诉诸司法有关的试点研究。

【编译：木合塔尔·木拉提】