联合国：新冠致低收入国家氧气供应面临巨大压力

哈通社/努尔苏丹/2月24日 -- 据联合国新闻报道，国际药品采购机制表示，自新冠大流行以来，在低收入和中等收入国家，负担得起和可持续的氧气供应一直是一个日益严峻的挑战。新冠疫情给这些国家的卫生系统带来了巨大压力，许多低收入国家的医院氧气耗尽，导致出现可预防的死亡病例。

尽管氧气作为一种基本药物对有效治疗住院的新冠患者至关重要，但由于费用、基础设施和后勤方面的障碍，中低收入国家获得氧气的机会有限。卫生设施往往无法获得所需的氧气，导致不必要的生命损失。

据估计，目前中低收入国家有50多万人每天需要110万钢瓶氧气，而目前有25个国家报告需求量激增，其中大部分在非洲。这一供应在新冠疫情之前就受到限制，并因新冠大流行而加剧。

在 «获取2019冠状病毒病工具加速计划»下，国际药品采购机制、«惠康基金会»（Wellcome Trust）与世卫组织共同启动了«新冠疫情»氧气应急工作组。

国际药品采购机制强调，这是一个全球性的紧急情况，需要国际组织和捐助者做出真正的全球性反应。许多有此需求的国家在新冠大流行之前都在努力满足其日常氧气需求。现在，人们比以往任何时候都更需要团结起来，在已经完成的工作基础上再接再厉，坚定地致力于尽快帮助受影响最严重的国家。

特别工作组目前迫切需要9000万美元的资金，以应对包括马拉维、尼日利亚和阿富汗在内的多达20个国家在氧气获取方面的关键挑战。

特别工作组的重点包括：衡量中低收入国家的急性和长期氧气需求；将各国与融资伙伴联系起来，以满足氧气需求；支持氧气以及相关产品和服务的采购和供应。