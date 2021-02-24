内务部长：数字技术显著提高哈萨克斯坦警察的效率

哈通社/乌拉尔/2月24日--哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫在24日对西哈州进行工作视察期间，视察了乌拉尔市运营管理中心的工作。

该中心负责人向内务部长展示了分局站和固定岗亭的设备。内务部长积极评价了地方行政机构为警察履行职责创造必要条件所作的努力。

内务部长说：“在日常警务活动中的广泛使用现代技术发展是国家元首为内政机构设定的主要任务之一。这为预防犯罪和更迅速地披露犯罪提供了机会。应继续朝这个方向努力。我们生活在数字化时代，必须充分利用其潜力。”

在代表国家总统实施的“倾听型国家”概念的框架内，为了增加民众的可及性，内务部启动了一个新的程序，使用移动应用程序“102KZ”接收公民向警察发送的消息。迄今为止，全国已有超过一千人使用该应用程序并获得了帮助。

部长强调，为了保护人民免受犯罪侵害，创造安全舒适的生活条件，始终与人民保持联系，与时俱进，能够预测并防止威胁我们公民的危险是极为重要的。因此，信息和通信技术将应用于所有活动领域。

在工作视察期间，内务部长参观了内政机构和国民警卫队的一些设施，其中包括地区警察局和一个军事单位。

部长会见军人时指出，国民警卫队是该地区内政机构体系中确保公共安全的重要组成部分。

部长还视察了安装在乌拉尔市最拥挤和犯罪多发地带的十个新型模块化固定式警察哨所之一。

最后，内务部长会见了警察局的工作人员，并下达了确保该地区安全的新任务。

【编译：阿拉依】



