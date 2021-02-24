世界粮食计划署： 新冠危机和极端天气给中美洲粮食安全造成重创

哈通社/罗马/2月24日 —— 据联合国新闻处消息，世界粮食计划署当地时间23日表示，由于新冠大流行造成的经济危机和多年来极端天气事件的袭击，在过去两年中，中美洲的萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜的饥饿人数增加了近四倍：从2018年的220万人增加到2021年的近800万人，其中170万人处于 “紧急”粮食不安全的类别，急需粮食援助。

粮食计划署拉丁美洲和加勒比区域主任米格尔·巴雷托（Miguel Barreto）说：“基于受灾者面临的破坏和灾害程度，我们预计这将是一个漫长而缓慢的复苏过程。2020年是全世界想要遗忘的一年，对遭受了一系列打击的中美洲社区来说更是如此。”

粮食计划署今年1月进行的调查显示，由于家庭住房和农场被毁坏，粮食库存不足和工作机会减少，近15％的受访者表示正在计划移民。在2018年的干旱之后的调查中，只有8％的受访者表示他们计划移居。

2020年空前的大西洋飓风季节对数百万原本从未受到饥饿影响的人造成了沉重打击，其中包括从事服务经济、旅游业和非正式工作的人。 2020年11月袭击中美洲的飓风埃塔（Eta）和伊奥塔（Iota）对680万人的住房和生计造成破坏。

飓风摧毁了这四个国家20万公顷的主食和经济作物，以及洪都拉斯和尼加拉瓜的1万公顷咖啡田，而在飓风袭击的时候，这些社区正在面临新冠大流行造成的失业和经济萎缩。

粮食计划署的调查估计，由于新冠大流行，中美洲的粮食安全程度急剧下降。与大流行前相比，在新冠期间危地马拉缺乏充足食物的家庭数量几乎翻了一番。在洪都拉斯，这一数字增长了50％以上。洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多的绝大多数家庭报告说，新冠大流行期间，人们经历了收入减少或失业。

巴雷托：“中美洲的城市和农村社区已经陷入最低点。新冠引发的经济危机已经使最脆弱的人无法获得足够的食物，而飓风埃塔和伊奥塔进一步对他们造成冲击。许多人正住在临时收容所中，他们几乎一无所有。”

中美洲社区首当其冲受到气候紧急情况的影响，连续数年的干旱和异常天气已经破坏了粮食生产，玉米和豆类等主要粮食作物的生产尤其严重依赖常规的降雨。

粮食计划署呼吁国际社会支持其在中美洲的努力，以提供紧急人道援助，并投资于长期发展项目和国家社会保护计划，以帮助脆弱社区抵御反复的极端天气和经济冲击。

粮食计划署计划在2021年为萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜的260万人提供援助，并在未来六个月内需要4730万美元的资助。