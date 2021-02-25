欧盟准备发放新冠疫苗接种电子护照

哈通社/努尔苏丹/2月25日 -- 欧盟准备发放新冠病毒疫苗接种电子护照，让民众有更大的流动自由，借此挽救旅游业，这本护照预计将获得世界卫生组织的认可。欧盟也要求六个成员国开放边界，但针对非必要旅游所设的限制仍需维持。

欧盟要求比利时、丹麦和德国等六个成员国，放宽单边边境限制，允许民众有条件自由流动。

欧盟委员会发言人维根德说：«如果在27个成员国之间不采取协调一致的做法，将面临自由流动和供应链支离破碎，以及中断的风险。»

欧盟也呼吁富裕国家向贫穷国家捐赠疫苗，并表示欧盟已向世卫支持的疫苗全球获取机制，追加5亿欧元捐款，为新兴经济体提供疫苗。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示：«冠病疫苗必须尽快到达全球各个角落，事实上欧洲大陆向全球其他地区出口最多疫苗，我们竭尽所能说到做到。»

欧洲制药巨头阿斯利康则通报欧盟，预计第二季度疫苗供应量，将不到合同规定的一半。不过公司正努力提高生产，以向欧盟交付所承诺的1亿8000万剂疫苗。

中国疾病预防与控制中心主任高福表示，希望年底之前，中国疫苗的接种率能达到70%到80%。他也呼吁中美合作终结疫情。

中国疾病预防与控制中心主任高福说：«我一直强调中美如果不合作，那病毒将会共同起作用，每个人都在谈论是否必须停止输入令人担忧的变异病毒，我们首先采取隔离措施控制英国，巴西或南非变异病毒的传播但这种病毒现在已无处不在，这是一个很好的例子。»

疫苗也在一些国家衍生腐败问题，黎巴嫩16名议员被指插队，在国会内先给自己接种疫苗。世界银行恫言，将暂停为黎巴嫩接种计划提供资金。世银上个月批准3400万美元，用于帮助黎巴嫩200万民众接种疫苗。