一名自迪拜飞抵阿拉木图的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/2月25日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年2月24日，有14班国际航班自德国、韩国、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1506名旅客抵达，其中1222名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，284名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有3班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有530名乘客，282人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，248人没有证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有838名乘客，802人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，36人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有81名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有3名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有54名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年2月23日自国外飞抵哈萨克斯坦的293名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，有一名乘坐迪拜-阿拉木图航班抵达的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



