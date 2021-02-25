东京奥组委公布圣火传递新冠防疫措施

哈通社/努尔苏丹/2月25日-- 据共同社消息，东京奥运会和残奥会组织委员会25日公布了启动倒计时1个月的奥运圣火传递活动新冠防疫措施详细内容。除了让观众避免在所住都道府县以外观看外，为避免沿途人群密集，奥组委还敦促观看网络现场直播。

新冠疫情对策为最大悬而未决的问题，将成为面向举办奥运的试金石。奥组委主席桥本圣子强调：«新冠疫情对策做到万无一失，将安全放在首要位置加以推进很重要。»

关于当地观看，奥组委呼吁遵守与附近的人确保适当距离、戴口罩、不大声呼喊通过鼓掌声援等注意事项。若发生过度密集，也有中断圣火传递的可能性。

圣火传递将于3月25日从福岛县足球设施«J-Village»（位于楢叶町和广野町）出发，到举行开幕式的7月23日为止约1万名火炬手连接47个都道府县。

关于计划截至4月2日举行的福岛、栃木、群马、长野各县，奥组委介绍«将按计划在公路实施»。然而在栃木县要求避免不必要非紧急外出的措施仍在持续，将重新协商实施方法。群马县也鉴于疫情，将以各市町村为单位判断实施方法。4月3日起岐阜县以后的圣火传递将由奥组委和都道府县协商，以1个月前为预期敲定实施形态。

疫情对策中，为避免沿途观众蜂拥而至的事态，名人火炬手«计划在可采取密集对策的场所奔跑。»据设想并非公路，而是可限制入场的比赛场馆、公园等。观看各地的抵达仪式原则上将采取事先预约制。

奥组委要求火炬手从奔跑2周前开始避免聚餐等活动，并填写身体状况管理表。对于居住在发布紧急事态宣言等地区，并将跨都道府县参加的火炬手，将建议1周前以内接受检测。检测费用将由奥组委负担。从事长时间业务的运营工作人员将定期接受检测。

奥组委表示，在发布紧急事态宣言、避免外出要求的地区，也会有暂缓圣火传递仅举行空场仪式的情况。